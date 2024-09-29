Покинувший «Реал» Пас признался, что надеется вернуться

Полузащитник «Комо» Николас Пас заявил, что рассчитывает вновь попробовать силы в мадридском «Реале».

20-летний футболист переехал в Италию в конце августа, заключив с «Комо» контракт на четыре года. «Реал» включил в сделку право первоочерёдного обратного выкупа своего воспитанника.

«Возвращение в «Реал» в будущем? Надеюсь. Но сейчас я в «Комо», и я отдам все силы ради команды», – цитирует Madrid Xtra аргентинца испанского происхождения.

Николас Пас отметился результативной передачей в недавнем матче Серии А против «Аталанты» (3:2). За первую команду мадридского гранда юный игрок успел провести восемь поединков, записав на свой счёт один гол.