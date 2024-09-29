Фраттези: «Нельзя требовать от Лаутаро голов в каждом матче»

Полузащитник миланского «Интера» Давиде Фраттези высказался в поддержку своего одноклубника Лаутаро Мартинеса.

Аргентинский нападающий отметился дублем в матче против «Удинезе» и принёс «нерадзурри» победу (3:2). Для капитана «Интера», ставшего лучшим бомбардиром прошлого розыгрыша Серии А, это первые голы в текущей кампании.

«В прошлом сезоне мы выиграли скудетто благодаря усилиям Лаутаро. Он умеет забивать, он всегда это делал, но вы не можете требовать от него голов в каждом матче. Он провёл много игр в прошлом сезоне, но не участвовал в нашей предсезонной подготовке, что, конечно, не помогло ему. Сейчас он продолжает набирать форму. Это только начало», – поведал в интервью DAZN Фраттези.