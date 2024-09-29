Влахович высказался о критике

Нападающий «Ювентуса» Душан Влахович заявил, что не волнуется из-за критики в свой адрес.

Сербского футболиста нередко критиковали на старте сезона. В субботу 24-летний игрок стал одним из героев матча шестого тура Серии А против «Дженоа» (3:0), отметившись дублем.

«Люди всегда говорят, я усвоил это. Ты лучший, когда забиваешь, а когда не забиваешь – худший. Люди ждут, что я буду забивать голы, и это нормально. Я абсолютно спокоен», – заявил в послематчевой беседе с представителями СМИ форвард «бьянконери».

В активе Душана Влаховича четыре забитых мяча в шести матчах нынешнего розыгрыша чемпионата Италии.