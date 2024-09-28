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Чемпионат Италии. Серия А

«Аталанта» успела уйти от незаслуженного поражения в матче с «Болоньей»

28 Сентября 2024 • 23:46 Комментировать
Болонья
1:1
Аталанта

«Болонья» и «Аталанта», итальянские команды - открытия прошлого сезона, неважно стартовали в новом чемпионате и сегодня встретились в шестом туре Серии А. Хозяева поля вовсе удивили, нанеся всего два удара по воротам.

Единственный момент первого тайма - парированный удар Адемолы Лукмана. Но в первой атаке после 15-мнутной паузы «Болонья» повела, это Сантьяго Кастро прицельно пробил издали - 1:0. На 50-й минуте удаление у хозяев для Джона Лукуми. Дважды во втором тайме играла штанга, приняв на себя выстрелы Рауля Беллановы и Матео Ретеги. А на 90-й минуте все же гости спаслись - Лазар Самарджич издали попал, так попал - 1:1.

У команд по семь очков, они делят восьмое место.

Протокол игры  
Болонья1:1Аталанта
(1:0) Кастро Сантьяго46'  
  90'Самарджич Лазар (1:1)
Скорупски Лукаш  79'Пош ШтефанБёкема СэмОрсолини Риккардо 54' (Казале Николо ( 54') Ликояннис ХараламбосЭбишер Мишель 68' (Даллинга Тийс ( 68') Фройлер Ремо  1'Фаббьян Джованни  35' 46' (Урбаньски Кацпер ( 46') Лукуми Джон  50'Кастро Сантьяго 68' (Эрлич Мартин ( 68') Ндой Дан 84' (Хольм Эмиль ( 84')
Запасные: Айлинг СамуэльКорацца ТоммазоОдгор ЙенсБаньолини НиколаМиранда ХуанКарлссон Йеспер IIIМоро НиколаРавалья ФедерикоДомингес БенжаминДе Сильвестри Лоренцо
Карнесекки МаркоКоссуну Одилон  33' 63' (Ретеги Матео ( 63') Джимсити БератКолашинац Сеад 79' (Дзаньоло Николо ( 79') Белланова Рауль  29' 63' (Куадрадо Хуан ( 63') Руджери Маттео 79' (Пашалич Марио ( 79') Де Рон МартенЭдерсон Хонорато  73'Брешианини Марко 45' (Самарджич Лазар ( 45') Де Кетеларе ШарльЛукман Адемола
Запасные: Сулемана ИбрахимПатрисиу РуйДель Лунго ТоммасоГодфри БенПалестра МаркоРосси ФранческоДзаппакоста Давиде
28 сентября. Стадион "Ренато Далл'Ара" (Болонья).
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Евро-Футбол.Ру,
Болонья Аталанта

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