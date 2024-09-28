«Аталанта» успела уйти от незаслуженного поражения в матче с «Болоньей»

«Болонья» и «Аталанта», итальянские команды - открытия прошлого сезона, неважно стартовали в новом чемпионате и сегодня встретились в шестом туре Серии А. Хозяева поля вовсе удивили, нанеся всего два удара по воротам.
Единственный момент первого тайма - парированный удар Адемолы Лукмана. Но в первой атаке после 15-мнутной паузы «Болонья» повела, это Сантьяго Кастро прицельно пробил издали - 1:0. На 50-й минуте удаление у хозяев для Джона Лукуми. Дважды во втором тайме играла штанга, приняв на себя выстрелы Рауля Беллановы и Матео Ретеги. А на 90-й минуте все же гости спаслись - Лазар Самарджич издали попал, так попал - 1:1.
У команд по семь очков, они делят восьмое место.
Протокол игры
|(1:0) Кастро Сантьяго46'
|90'Самарджич Лазар (1:1)
Скорупски Лукаш• 79'Пош Штефан•Бёкема Сэм•Орсолини Риккардо54' (Казале Николо (54') •Ликояннис Хараламбос•Эбишер Мишель68' (Даллинга Тийс (68') •Фройлер Ремо• 1'Фаббьян Джованни 35'46' (Урбаньски Кацпер (46') •Лукуми Джон• 50'Кастро Сантьяго68' (Эрлич Мартин (68') •Ндой Дан84' (Хольм Эмиль (84')
Карнесекки Марко•Коссуну Одилон 33'63' (Ретеги Матео (63') •Джимсити Берат•Колашинац Сеад79' (Дзаньоло Николо (79') •Белланова Рауль 29'63' (Куадрадо Хуан (63') •Руджери Маттео79' (Пашалич Марио (79') •Де Рон Мартен•Эдерсон Хонорато• 73'Брешианини Марко45' (Самарджич Лазар (45') •Де Кетеларе Шарль•Лукман Адемола
28 сентября. Стадион "Ренато Далл'Ара" (Болонья).
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