«Аталанта» успела уйти от незаслуженного поражения в матче с «Болоньей»

«Болонья» и «Аталанта», итальянские команды - открытия прошлого сезона, неважно стартовали в новом чемпионате и сегодня встретились в шестом туре Серии А. Хозяева поля вовсе удивили, нанеся всего два удара по воротам.

Единственный момент первого тайма - парированный удар Адемолы Лукмана. Но в первой атаке после 15-мнутной паузы «Болонья» повела, это Сантьяго Кастро прицельно пробил издали - 1:0. На 50-й минуте удаление у хозяев для Джона Лукуми. Дважды во втором тайме играла штанга, приняв на себя выстрелы Рауля Беллановы и Матео Ретеги. А на 90-й минуте все же гости спаслись - Лазар Самарджич издали попал, так попал - 1:1.

У команд по семь очков, они делят восьмое место.