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Чемпионат Италии. Серия А

Только 0:0 и 3:0 - «Ювентус» разгромил «Дженоа» и возглавил Серию А

28 Сентября 2024 • 20:56 Комментировать
Дженоа
0:3
Ювентус

«Ювентус» не пропускает в этом сезоне, но в последних трёх матчах играл исключительно 0:0. В шестом туре туринцы гостили у «Дженоа». Первый момент был создан только перед перерывом. Николас Гонсалес ворвался в штрафную площадь с правого фланга и от лицевой линии поля выполнил прострел во вратарскую, после рикошета мяч пошёл в створ ворот, но голкипер успел среагировать и смахнул мяч к левому флангу.

Сразу после перерыва пенальти в ворота «Дженоа»! В своей штрафной Кони де Винтер при попытке перехватить мяч сыграл неудачно и коснулся его рукой. Душан Влахович с «точки» вколотил мяч в правый угол ворот, кипер играл по удару, но не имел шансов на спасение - 0:1. Вскоре Тён Копмейнерс из центра поля выполнил отличную передачу на ход Влаховичу по левой половине поля, а тот метко пробил в дальний угол ворот и оформил дубль - 0:2. Франсишку Консейсау совершил рывок по правому флангу и выполнил прострел в центр к линии вратарской, Копмейнерс в касание пробил по воротам, мяч попал в перекладину. Дуглас Соарес с правой половины поля выполнил заброс к ближнему углу штрафной площади, Николо Савона от лицевой линии поля выполнил подачу в центр к линии вратарской, а Влахович из убойной позиции не попал головой в правый угол ворот. На 89-й минуте Маркус Тюрам с левой половины поля выполнил передачу в центр штрафной площади, Копмейнерс пропустил мяч на Консейсау, а Франсишку в касание сильно пробил в левую часть ворот - 0:3.

«Дженоа» остается в очке над зоной вылета, а соперник с 12 баллами возглавил Серию А.

Протокол игры  
Дженоа0:3Ювентус
  48'Влахович Душан (0:1)
  55'Влахович Душан (0:2)
  89'Консейсау Франсишку (0:3)
Голлини ПьерлуиджиДе Винтер КониБани МаттиаВаскес Хоан  76'Дзаноли Алессандро 85' (Сабелли Стефано ( 85') Френдруп Мортен  27'Бадель Милан 26' (Бохинен Эмиль ( 26') Миретти Фабио 69' (Маттурро Алан ( 69') Аханор Хонест 69' (Lior Kasa ( 69') Оливейра Витор 69' (Анкей Дэвид ( 69') Пинамонти Андреа
Запасные: Леали НиколаВольякко АлессандроСоммарива ДаниэлеAlessandro MarcandalliТорсбю МортенКариколь АаронЭхатор Джефф
Перин МаттиаДанило ЛуисКалюлю Пьер 74' (Камбьясо Андреа ( 74') Бремер ГлейсонРухи Юнас 74' (Савона Николо ( 74') Фаджоли Николо  50'Маккенни Уэстон 62' (Консейсау Франсишку ( 62') Гонсалес Николас 62' (Соарес Дуглас ( 62') Копмейнерс ТëнЙылдыз Кенан 74' (Тюрам Кефрен ( 74') Влахович Душан
Запасные: Ди Грегорио МикелеПинсольо КарлоЛокателли МануэльГатти ФедерикоМбангула СамюэльКабаль Хуан
28 сентября. Стадион "Луиджи Феррарис".
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