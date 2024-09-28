Только 0:0 и 3:0 - «Ювентус» разгромил «Дженоа» и возглавил Серию А

«Ювентус» не пропускает в этом сезоне, но в последних трёх матчах играл исключительно 0:0. В шестом туре туринцы гостили у «Дженоа». Первый момент был создан только перед перерывом. Николас Гонсалес ворвался в штрафную площадь с правого фланга и от лицевой линии поля выполнил прострел во вратарскую, после рикошета мяч пошёл в створ ворот, но голкипер успел среагировать и смахнул мяч к левому флангу.

Сразу после перерыва пенальти в ворота «Дженоа»! В своей штрафной Кони де Винтер при попытке перехватить мяч сыграл неудачно и коснулся его рукой. Душан Влахович с «точки» вколотил мяч в правый угол ворот, кипер играл по удару, но не имел шансов на спасение - 0:1. Вскоре Тён Копмейнерс из центра поля выполнил отличную передачу на ход Влаховичу по левой половине поля, а тот метко пробил в дальний угол ворот и оформил дубль - 0:2. Франсишку Консейсау совершил рывок по правому флангу и выполнил прострел в центр к линии вратарской, Копмейнерс в касание пробил по воротам, мяч попал в перекладину. Дуглас Соарес с правой половины поля выполнил заброс к ближнему углу штрафной площади, Николо Савона от лицевой линии поля выполнил подачу в центр к линии вратарской, а Влахович из убойной позиции не попал головой в правый угол ворот. На 89-й минуте Маркус Тюрам с левой половины поля выполнил передачу в центр штрафной площади, Копмейнерс пропустил мяч на Консейсау, а Франсишку в касание сильно пробил в левую часть ворот - 0:3.

«Дженоа» остается в очке над зоной вылета, а соперник с 12 баллами возглавил Серию А.