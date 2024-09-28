Дубль Мартинеса позволил «Интеру» переиграть «Удинезе»

Буксующий на старте сезона «Интер» в шестом туре Серии А гостил у «Удинезе», недавнего лидера чемпионата Италии. Сегодня миланцы были неудержимы и заслуженно победили.

На первой минуте фавориты игры повели - Давиде Фраттези у угла штрафной площади оторвался от соперников и удачно в касание пробил в левый угол ворот - 0:1. В конце тайма Джордан Земура с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Кристиан Кабаселе опередил защитника и головой направил мяч точно в левый угол ворот с отскоком от газона - 1:1. На 45-й минуте у левого угла штрафной площади Федерико Димарко быстро сделал прострел в центр к линии вратарской, Лаутаро Мартинес удачно набежал на мяч и протолкнул его в левый угол ворот - 1:2.

В начале второго тайма от радиуса штрафной площади Мартинес стрельнул в левый угол ворот - 1:3. В концовке Лоренцо Лукка убежал в штрафную площадь по правой половине поля и поразил дальний угол ворот - 2:3.

«Интер» лидирует вместе с «Миланом» и «Торино», а противник уступает ему один балл.