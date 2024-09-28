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Чемпионат Италии. Серия А

Дубль Мартинеса позволил «Интеру» переиграть «Удинезе»

28 Сентября 2024 • 18:14 Комментировать
Удинезе
2:3
Интер Милан

Буксующий на старте сезона «Интер» в шестом туре Серии А гостил у «Удинезе», недавнего лидера чемпионата Италии. Сегодня миланцы были неудержимы и заслуженно победили.

На первой минуте фавориты игры повели - Давиде Фраттези у угла штрафной площади оторвался от соперников и удачно в касание пробил в левый угол ворот - 0:1. В конце тайма Джордан Земура с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Кристиан Кабаселе опередил защитника и головой направил мяч точно в левый угол ворот с отскоком от газона - 1:1. На 45-й минуте у левого угла штрафной площади Федерико Димарко быстро сделал прострел в центр к линии вратарской, Лаутаро Мартинес удачно набежал на мяч и протолкнул его в левый угол ворот - 1:2.

В начале второго тайма от радиуса штрафной площади Мартинес стрельнул в левый угол ворот - 1:3. В концовке Лоренцо Лукка убежал в штрафную площадь по правой половине поля и поразил дальний угол ворот - 2:3.

«Интер» лидирует вместе с «Миланом» и «Торино», а противник уступает ему один балл.

Протокол игры  
Удинезе2:3Интер Милан
  1'Фраттези Давиде (0:1)
(1:1) Кабаселе Кристиан35'  
  45'Мартинес Лаутаро (1:2)
  47'Мартинес Лаутаро (1:3)
(2:3) Лукка Лоренцо83'  
Окойе МадукаКабаселе КристианБийол ЯкаТуре СулейманЭхизибуэ КингслиЛоврич Санди 59' (Эккеленкамп Юрген ( 59') Карлстрём Йеспер  26' 74' (Атта Артур ( 74') Саррага Ойер 86' (Браво Икер ( 86') Земура ДжорданТовен Флорьян 74' (Бреннер ( 74') Дэвис Кинан 59' (Лукка Лоренцо ( 59')
Запасные: Модесто РуйПаделли ДаниэлеСава РэзванЭбосс ЭнцоПальма МаттеоАбанква Джеймс
Зоммер ЯннБиссекк Янн-АурельАчерби ФранческоБастони Алессандро 75' (Тареми Мехди ( 75') Дармиан МаттеоФраттези Давиде 85' (Зелиньски Пётр ( 85') Чалханоглу ХаканМхитарян ГенрихДимарко Федерико 65' (Аугусто Карлос ( 65') Тюрам Маркус 75' (Де Врей Стефан ( 75') Мартинес Лаутаро 86' (Корреа Хоакин ( 86')
Запасные: Арнаутович МаркоМартинес ХосепАслани КристьянПавар БенжаменДи Дженнаро РаффаэлеПаласиос ТьягоДюмфрис Дензел
28 сентября. Стадион "Стадион Блюнержи - Стадио Фриули".
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