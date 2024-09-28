«Ювентус» объявил состав на матч с «Дженоа»

В субботу вечером «Ювентус» проведёт гостевой матч чемпионата Италии против «Дженоа». Наставник туринской команды Тьяго Мотта включил в стартовый состав следующих исполнителей:

Перин, Данило, Бремер, Калюлю, Рухи, Фаджоли, Маккенни, Гонсалес, Копмейнерс, Йылдыз, Влахович.

Матч между «Дженоа» и «Ювентусом» стартует в 19:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции, которую проведёт портал LiveResult.

На текущий момент «Ювентус» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Италии. В пяти прошедших играх Серии А «старая синьора» набрала девять очков (две победы, три ничьи).