Джунтоли: «Печально, что не удалось сохранить Калафьори в Серии А»

Спортивный директор «Ювентуса» Кристиано Джунтоли высказался о несостоявшемся переходе защитника Рикардо Калафьори в туринский клуб.

Напомним, в летнее трансферное окно 22-летний итальянец покинул «Болонью» и перебрался в лондонский «Арсенал».

— Печально, что не удалось сохранить Калафьори в Серии А. Это плохая новость не только для нас, поскольку мы хотели подписать его, но и для всей лиги, — приводит слова Калафьори журналист Фабрицио Романо.

В текущем сезоне Калафьори принял участие в пяти матчах в составе «Арсенала» и отметился одним забитым мячом.

Специалисты портала Transfermarkt оценивают стоимость защитника в 45 миллионов евро.