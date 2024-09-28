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Чемпионат Италии. Серия А

Джунтоли: «Печально, что не удалось сохранить Калафьори в Серии А»

28 Сентября 2024 • 16:14 Комментировать
Дженоа
...
Ювентус
1 5.70 X 3.60 2 1.70
Через 1 ч. 30 мин.

Спортивный директор «Ювентуса» Кристиано Джунтоли высказался о несостоявшемся переходе защитника Рикардо Калафьори в туринский клуб.

Напомним, в летнее трансферное окно 22-летний итальянец покинул «Болонью» и перебрался в лондонский «Арсенал».

— Печально, что не удалось сохранить Калафьори в Серии А. Это плохая новость не только для нас, поскольку мы хотели подписать его, но и для всей лиги, — приводит слова Калафьори журналист Фабрицио Романо.

В текущем сезоне Калафьори принял участие в пяти матчах в составе «Арсенала» и отметился одним забитым мячом.

Специалисты портала Transfermarkt оценивают стоимость защитника в 45 миллионов евро.

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Ювентус Арсенал Лондон Кристиано Джунтоли Рикардо Калафьори ещё теги

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