«Интер» назвал состав на матч против «Удинезе»

В субботу «Интер» поведёт гостевой матч чемпионата Италии против «Удинезе». Рулевой миланской команды Симоне Индзаги принял решение выпустить на поле с первых минут таких футболистов:

Зоммер, Биссек, Ачерби, Бастони, Дармиан, Димарко, Фраттези, Чалханоглу, Мхитарян, Тюрам, Лаутаро Мартинес.

Матч между «Удинезе» и «Интером» стартует в 16:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

«Интер» сейчас занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Италии. В прошлом туре «нерадзурри» проиграли «Милану» в дерби со счётом 1:2.