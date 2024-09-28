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Чемпионат Италии. Серия А

«Интер» назвал состав на матч против «Удинезе»

28 Сентября 2024 • 14:56 Комментировать
Удинезе
...
Интер Милан
1 7.40 X 4.70 2 1.45
Через 0 ч. 2 мин.

В субботу «Интер» поведёт гостевой матч чемпионата Италии против «Удинезе». Рулевой миланской команды Симоне Индзаги принял решение выпустить на поле с первых минут таких футболистов:

Зоммер, Биссек, Ачерби, Бастони, Дармиан, Димарко, Фраттези, Чалханоглу, Мхитарян, Тюрам, Лаутаро Мартинес.

Матч между «Удинезе» и «Интером» стартует в 16:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

«Интер» сейчас занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Италии. В прошлом туре «нерадзурри» проиграли «Милану» в дерби со счётом 1:2.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан

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УДИНЕЗЕ ИНТЕР МИЛАН
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