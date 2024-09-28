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Чемпионат Италии. Серия А

​Мальдини прокомментировал успех Тео Эрнандеса, сравнявшегося с ним по голам

28 Сентября 2024 • 14:46 Комментировать

Французский защитник «Милана» Тео Эрнандес забил в матче шестого тура итальянского чемпионата Серии А в ворота «Лечче», его гол стал 29-м в составе «Милана» за всё время выступлений в клубе. По этому показателю Тео сравнялся с Паоло Мальдини, который похвалил оборонца и высказался по поводу повторения своего рекорда.

- Молодец Тео, мне понадобилось для этого 25 лет, а тебе - всего лишь пять! Ты - особенный! - написал в социальных сетях Паоло Мальдини.

Напомним, что Паоло Мальдини защищал цвета «Милана» с 1985 по 2009 год.  Тео Эрнандес выступает за итальянский клуб пять лет - с 2019 года.


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Евро-Футбол.Ру,
Паоло Мальдини Тео Эрнандес
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