«Милан» будет продвигать Демократическую Республику Конго

«Милан» заключило сделку с правительством африканской страны Демократическая Республика Конго. Правительство Конго официально одобрило сделку с футбольным клубом, который будет продвигать имидж страны на международном уровне.

Министр туризма Конго, Мпамбия Мусанга Дидье, заявил, что речь идёт об «уникальной возможности продвигать культурное и природное богатство» ДРК, одной из самых больших и богатых в плане природных ресурсов страны в мире.

«Милан», надо полагать, выиграет от этого прежде всего в финансовом плане.

Напомним, что накануне итальянский клуб обыграл «Лечче» в шестом туре Серии А со счётом 3:0.