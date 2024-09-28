«Ювентус» обжаловал приговор по выплате Роналду

Туринский «Ювентус» обжаловал приговор суда по делу экс-форварда команды Криштиану Роналду.

В прошлом году португальский футболист подал в суд на «старую синьору» из-за невыплаты оклада во время пандемии коронавируса. Итальянский гранд обязали возместить нападающему 9,8 миллиона евро плюс девять процентов с учетом инфляции.

В заявлении «Ювентуса» говорится, что Криштиану была выплачена вся зарплата.

Роналду защищал цвета туринского коллектива с 2018 по 2021 год. В общей сложности португалец провел за «Ювентус» 134 поединка, записав на свой счет 101 гол и 22 результативные передачи.