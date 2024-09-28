«Ювентус» склоняется с расторжению контракта с Погба

Контракт полузащитника «Ювентуса» Поля Погба в скором времени может быть расторгнут.

В прошлом году француз получил четырёхлетнюю дисквалификацию за проваленный допинг-тест. 31-летний игрок не может играть за «старую синьору», но по-прежнему числится в платёжной ведомости. Как сообщает Tuttomercatoweb, в настоящий момент в «Ювентусе» склоняются к прекращению сотрудничества с Погба, поскольку наказание футболиста вряд ли будет аннулировано.

Действующий трудовой договор Поля Погба с «Ювентусом» рассчитан до середины 2026 года. Хавбек вернулся в туринский клуб летом 2022 года.