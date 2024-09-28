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«Ювентус» предложит долгосрочный контракт звезде Лиги 1 слухи

28 Сентября 2024 • 03:17 Комментировать
Дженоа
...
Ювентус
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Через 15 ч. 18 мин.

Нападающий «Лилля» Джонатан Дэвид остаётся трансферной целью «Ювентуса».

Как известно, туринский клуб рассчитывает переманить канадца по окончании сезона, когда истечёт срок контракта игрока с «догами». По утверждениям журналиста Экрема Конура, «Ювентус» готов предложить форварду договор, рассчитанный на четыре-пять лет. Ранее в прессе появлялась информация о том, что руководство «старой синьоры» уже обратилось к представителям 24-летнего футболиста.

Джонатан Дэвид записал на свой счёт четыре забитых мяча и две результативные передачи в десяти матчах за «Лилль» в текущей кампании.

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