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Чемпионат Италии. Серия А

Тео Эрнандес отреагировал на слухи об уходе из «Милана»

28 Сентября 2024 • 02:01 Комментировать
Милан
3:0
Лечче

Левый защитник «Милана» Тео Эрнандес высказался о своём будущем в клубе.

26-летнего игрока связывали с возможным переходом в мюнхенскую «Баварию», однако сам француз дал понять, что не собирается уходить.

«Я очень счастлив в «Милане». Все, включая фанатов и товарищей по команде, относятся ко мне с любовью, и это замечательно. Я очень, очень счастлив в «Милане», – передаёт журналист Фабрицио Романо слова Тео, пообщавшегося с журналистами после матча с «Лечче» (3:0).

В пятничном поединке Эрнандес забил свой 29-й гол за «Милан» в Серии А и стал самым результативным защитником клуба наряду с легендарным Паоло Мальдини.

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Евро-Футбол.Ру,
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