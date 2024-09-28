Тео Эрнандес отреагировал на слухи об уходе из «Милана»

Левый защитник «Милана» Тео Эрнандес высказался о своём будущем в клубе.

26-летнего игрока связывали с возможным переходом в мюнхенскую «Баварию», однако сам француз дал понять, что не собирается уходить.

«Я очень счастлив в «Милане». Все, включая фанатов и товарищей по команде, относятся ко мне с любовью, и это замечательно. Я очень, очень счастлив в «Милане», – передаёт журналист Фабрицио Романо слова Тео, пообщавшегося с журналистами после матча с «Лечче» (3:0).

В пятничном поединке Эрнандес забил свой 29-й гол за «Милан» в Серии А и стал самым результативным защитником клуба наряду с легендарным Паоло Мальдини.