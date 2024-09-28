«Ювентус» близок к продлению контракта с вратарём

Голкипер «Ювентуса» Маттиа Перин в скором времени подпишет с клубом новый контракт.

Договор 31-летнего игрока истекает после завершения текущего сезона, но руководство «старой синьоры» не планирует расставаться с опытным вратарём. По сообщениям журналиста Николо Скиры, стороны близки к заключению нового соглашения. Переговоры достигли финальной стадии.

Маттиа Перин принадлежит «Ювентусу» с 2018 года. В нынешней кампании итальянец отыграл один матч за «бьянконери», а в общей сложности на его счету 48 поединков в цветах туринского гранда.

В субботу «Ювентус» сыграет на выезде против «Дженоа». Встреча стартует в 19:00 по московскому времени.