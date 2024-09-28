Фонсека прокомментировал преображение «Милана»

«Милан» одолел в родных стенах «Лечче» в матче шестого тура Серии А (3:0).

Для «россонери» это уже третья кряду победа в чемпионате: ранее были обыграны «Венеция» (4:0) и «Интер» (2:1). Перед триумфом в дерби (после поражения от «Ливерпуля» в Лиге чемпионов) рулевому команды Паулу Фонсеке грозило увольнение, однако теперь, похоже, специалист может чувствовать себя спокойно.

«Возможно, люди не ожидали такого, но в этом прелесть футбола – всё может быстро измениться как в положительную, так и в отрицательную сторону, – высказывается Фонсека в послематчевой беседе со Sky Sport. – Было важно продолжить в том же духе и победить после дерби. Мы знаем, что наши болельщики ещё долго будут в эйфории, но игроки смогли быстро прийти в себя и вновь сыграли хорошо», – заявил португалец.