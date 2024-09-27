«Милан» за 5 минут разгромил «Лечче» и стал лидером Серии А

На прошлой неделе главный тренер «Милана» Паулу Фонсека был на грани отставки по причине плохого старта сезона, а сегодня его команда стала лидером Серии А. В матче с «Лечче» «красно-черные» забили три гола за пять минут в конце первого тайма и победили.

Тео Эрнандес со штрафного выполнил подачу на ближний угол вратарской, Альваро Мората головой направил мяч в дальний угол ворот под перекладину, а голкипер не смог спасти свою команду - 1:0. Рафаэл Леау при развитии атаки по левому флангу выполнил передачу на ход Тео на ближний угол штрафной площади, Эрнандес оторвался от соперника, а затем на силу пробил в ближний угол ворот под перекладину - 2:0. Мората перехватил мяч на половине поля «Лечче» и выполнил передачу в центр штрафной площади, Тэмми Абрахам в касание пробил в правый угол ворот - штанга. Еще атака, и Абрахам пробил в левый угол ворот, кипер в прыжке спас свою команду, но отбил мяч в собственного защитника, отскок очень удачный - на ногу Кристиану Пулишичу, который из центра штрафной уже не простил соперника - 3:0.

Во втором тайме Рубен Лофтусу-Чик от лицевой линии поля коварно направил мяч к дальней штанге, мяч попал в перекладину, а затем отскок уже был в пользу «Лечче». Ответ гостей - Ламек Банда пробил в ближний угол ворот, штанга теперь уже сыграла за «Милан».

Давиде Бартезаги получил прямую красную карточку за опасную игру на правом фланге у своей штрафной площади, с 80-й минуты «Милан» вдесятером.

Команда Фонсеки лидирует вместе с «Торино», соперник же в очке над зоной вылета.