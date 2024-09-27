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Чемпионат Италии. Серия А

«Милан» за 5 минут разгромил «Лечче» и стал лидером Серии А

27 Сентября 2024 • 23:48 Комментировать
Милан
3:0
Лечче
окончен

На прошлой неделе главный тренер «Милана» Паулу Фонсека был на грани отставки по причине плохого старта сезона, а сегодня его команда стала лидером Серии А. В матче с «Лечче» «красно-черные» забили три гола за пять минут в конце первого тайма и победили.

Тео Эрнандес со штрафного выполнил подачу на ближний угол вратарской, Альваро Мората головой направил мяч в дальний угол ворот под перекладину, а голкипер не смог спасти свою команду - 1:0. Рафаэл Леау при развитии атаки по левому флангу выполнил передачу на ход Тео на ближний угол штрафной площади, Эрнандес оторвался от соперника, а затем на силу пробил в ближний угол ворот под перекладину - 2:0. Мората перехватил мяч на половине поля «Лечче» и выполнил передачу в центр штрафной площади, Тэмми Абрахам в касание пробил в правый угол ворот - штанга. Еще атака, и Абрахам пробил в левый угол ворот, кипер в прыжке спас свою команду, но отбил мяч в собственного защитника, отскок очень удачный - на ногу Кристиану Пулишичу, который из центра штрафной уже не простил соперника - 3:0. 

Во втором тайме Рубен Лофтусу-Чик от лицевой линии поля коварно направил мяч к дальней штанге, мяч попал в перекладину, а затем отскок уже был в пользу «Лечче».  Ответ гостей - Ламек Банда пробил в ближний угол ворот, штанга теперь уже сыграла за «Милан».

Давиде Бартезаги получил прямую красную карточку за опасную игру на правом фланге у своей штрафной площади, с 80-й минуты «Милан» вдесятером.

Команда Фонсеки лидирует вместе с «Торино», соперник же в очке над зоной вылета.

Протокол игры  
Милан3:0Лечче
(1:0) Мората Альваро38'  
(2:0) Эрнандес Тео41'  
(3:0) Пулишич Кристиан43'  
Меньян МайкЭмерсон Жуниор  49'Габбия МаттеоТомори ФикайоЭрнандес Тео 75' (Бартезаги Давиде ( 75'  80') Фофана Юссуф 63' (Чуквуэзе Саму ( 63') Рейндерс ТиджаниПулишич Кристиан 63' (Муса Юнус ( 63') Мората Альваро 56' (Лофтус-Чик Рубен ( 56') Леау РафаэлАбрахам Тэмми 76' (Йович Лука ( 76')
Запасные: Тиав МаликХименес АлексТорриани ЛоренцоТерраччано ФилиппоНоа РавьерПавлович СтрахиньяДзероли Кевин
Фальконе ВладимироДоргу ПатрикГаспар КиалонгаБаскиротто Федерико  34'Галло АнтониноРамадани ЮльберПьерре Бальтасар 73' (Пьеротти Сантьяго ( 73') Кулибали Лассана 83' (Уден Реми ( 83') Моренте Тете 59' (Банда Ламек ( 59') Крстович НиколаРебич Анте 73' (Рафья Хамза ( 73')
Запасные: Самоя ЯсперПельмар АндиХаса ЛуисФрюхтль КристианБурнете КаталинМакдженнетт ЭдБорбей АлександруGaby JeanМархвиньски Филип
27 сентября. Стадион "Сан-Сиро" (Милан).
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Милан Лечче

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