Тео Эрнандес повторил рекорд Мальдини

Тео Эрнандес стал самым результативным защитником в истории «Милана» наряду с легендарным Паоло Мальдини.

Француз поразил ворота «Лечче» на 41-й минуте сегодняшнего поединка Серии А – этот гол стал для 26-летнего футболиста 29-м в цветах «россонери» в рамках чемпионата Италии. Как информирует Opta, по этому показателю Эрнандес сравнялся с Паоло Мальдини, забившему те же 29 мячей в 647 матчах.

Тео Эрнандес выступает за «Милан» с 2019 года. В его активе 168 игр в составе команды в Серии А. Также французский крайний защитник записал на свой счёт 24 результативные передачи.

В случае победы «Милан» окажется на второй строчке в турнирной таблице с 11 набранными очками после шести туров.