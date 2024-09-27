Леау и Мората — в стартовом составе «Милана» на матч против «Лечче»

Пресс-служба «Милана» опубликовала состав команды на матч шестого тура итальянской Серии А с «Лечче».

Стартовый состав «Милана»: Меньян (вр), Эмерсон, Габбия, Томори, Тео Эрнандес, Пулишич, Рейндерс, Фофана, Леау, Мората, Абрахам.

Встреча между «Миланом» и «Лечче» пройдет сегодня, 27 сентября. Начало поединка запланировано на 21:45 по столичному времени.

За всеми событиями поединка вы сможете следить в подробной текстовой трансляции, которая будет доступна на спортивном портале LiveResult.

Напомним, в последнем очном матче «Милан» разгромил на своем поле «Лечче» со счетом 3:0.