Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Леау и Мората — в стартовом составе «Милана» на матч против «Лечче»

27 Сентября 2024 • 20:35 Комментировать
Милан
...
Лечче
1 1.38 X 5.20 2 8.50
Через 0 ч. 10 мин.

Пресс-служба «Милана» опубликовала состав команды на матч шестого тура итальянской Серии А с «Лечче».

Стартовый состав «Милана»: Меньян (вр), Эмерсон, Габбия, Томори, Тео Эрнандес, Пулишич, Рейндерс, Фофана, Леау, Мората, Абрахам.

Встреча между «Миланом» и «Лечче» пройдет сегодня, 27 сентября. Начало поединка запланировано на 21:45 по столичному времени.

За всеми событиями поединка вы сможете следить в подробной текстовой трансляции, которая будет доступна на спортивном портале LiveResult.

Напомним, в последнем очном матче «Милан» разгромил на своем поле «Лечче» со счетом 3:0.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Милан Альваро Мората Рафаэл Леау ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 27 Сентября
21:15
«Милан» - «Лечче»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
18:33
Мората кардинально сменил имидж 2
02:17
Милан - Лечче: где смотреть прямую трансляцию онлайн
01:20
Проверенный прогноз и ставка на матч Милан – Лечче чемпионата Италии – 27 сентября 2024
26 Сентября
10:37
«Милан» – «Лечче»: прогноз и ставки БК Pinnacle
24 Сентября
16:21
Футболист «Милана» не захотел покидать клуб ради Саудовской Аравии.
23 Сентября
06:16
Защитник «Милана» может получить первый вызов в сборную Италии
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
МИЛАН ЛЕЧЧЕ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Тренер «Барселоны» Флик объяснил, почему не играет Фати Без Нойера и тер Штегена: Стало известно, кто теперь будет основным вратарём сборной Германии 1000 голов в карьере: Каковы шансы Роналду достичь этой цели Испания едет домой: На чемпионате мира по футзалу грянула сенсация Холанн готов уйти из «Манчестер Сити» в другой суперклуб – это не «Реал» Левандовски назвал лучшего вингера в мире Анчелотти прокомментировал травму Мбаппе Кейлор Навас предложил свои услуги «Барселоне», но выдвинул требование Гол Мбаппе в матче «Реал» – «Алавес» побил рекорд Ла Лиги 10 топ-тренеров, которые находятся без работы
«Реал» - «Эспаньол»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:1 «Милан» вырвал победу в дерби, Фонсека не будет уволен «Вильярреал» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:5 «Вильярреал» имел шансы на успех, но пропустил 5 голов от «Барселоны» «Манчестер Сити» спасся на 8-й (!) добавленной минуте: «Арсенал» в меньшинстве потерял волевую победу «Интер» - «Милан»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 «Реал» вместо лёгкой победы над «Алавесом» понервничал в концовке Названы самые жёсткие ошибки судей в истории футбола: «Рука Бога» Марадоны – на третьем месте Какая гадость эта ваша новая Лига чемпионов «Зенит» - «Факел»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:1
Спортивные новости
Сборная России официально отстранена от участия в предстоящем сезоне Кубка мира по лыжным гонкам Свищев — о паделе: «Мне понравился этот вид спорта, буду и дальше пропагандировать его в России» Канарейкин высказался о победе «Спартака» над «Металлургом» в матче КХЛ Канарейкин: «Здорово, что хоккеисты всегда хорошо играли в футбол» Канарейкин поделился ожиданиями от матча КХЛ между «Металлургом» и «Спартаком» Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
27.09.24 в 21:45
Милан Милан
Лечче Лечче
1.33 5.20 7.80
Видео
28.09.24 в 16:00
Удинезе Удинезе
Интер Милан Интер Милан
5.60 4.10 1.54
Видео
28.09.24 в 19:00
Дженоа Дженоа
Ювентус Ювентус
4.50 3.40 1.81
Видео
28.09.24 в 21:45
Болонья Болонья
Аталанта Аталанта
2.70 3.25 2.50
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 27 Сентября
21:15 · Италия. Серия А
«Милан» - «Лечче»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
20:35 · Италия. Серия А
Леау и Мората — в стартовом составе «Милана» на матч против «Лечче»
18:33 · Италия. Серия А
Мората кардинально сменил имидж 2 фото
18:14 · Италия. Серия А
Названо условие трансфера Осимхена в «Ювентус»
16:46 · Италия. Серия А
Дюмфрис достиг соглашения с «Интером»
16:26 · Италия. Серия Б
«Асколи» уволил Карреру 1 официально
14:34 · Англия. Премьер-лига
Пулишич может вернуться в АПЛ – назван клуб
12:14 · Англия. Премьер-лига
«Челси» отпугнул ценник Меньяна
11:24 · Италия. Серия А
В «Ювентусе» высказались о контракте Маккенни
11:03 · Италия. Серия А
​Сборная Италии стала чемпионом мира по настольному футболу
10:34 · Италия. Серия А
В «Ювентусе» приняли решение по Влаховичу
07:11 · Италия. Серия А
Влахович ответил, сколько голов намерен забить в текущем сезоне
06:34 · Италия. Серия А
Влахович назвал качества, которые хотел бы перенять у Холанна, Кейна и Левандовски
06:06 · Италия. Серия А
Влахович рассказал, верит ли в чемпионство «Ювентуса»
05:34 · Италия. Серия А
Влахович: «Хочу быть примером для молодых игроков «Ювентуса»
05:13 · Италия. Кубок
Конте: «Гилмор убедил меня, но не удивил»
26 Сентября
23:56 · Италия. Кубок
«Наполи» забил 5 мячей в ворота «Палермо»
18:26 · Англия. Премьер-лига
Локателли: «Я не жалею, что перешёл в «Ювентус» вместо «Арсенала»
14:57 · Италия. Серия А
Меньян близок к продлению контракта с «Миланом» - известны условия
14:25 · Англия. Премьер-лига
Футболист «Астон Виллы» объяснил, почему ушёл в аренду
13:57 · Италия. Серия А
Влахович рассказал, как относится к игровому стилю Мотты
13:15 · Италия. Серия А
Балотелли рассказал, где хочет играть
13:00 · Италия. Серия А
Кака оценил шансы «Милана» на скудетто
12:57 · Италия. Серия А
Соле близок к переходу в «Удинизе»
09:32 · Италия. Серия А
Дешам прокомментировал решение Варана
Все новости