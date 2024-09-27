Нападающий «Милана» Альваро Мората решил кардинально сменить имидж. В социальных сетях появилось фото 31-летнего испанского футболиста, на котором видно, что Мората коротко постригся под машинку.

Как известно, Мората перебрался в «Милан» минувшим летом и подписал контракт на четыре сезона. За «россонери» испанский форвард провёл четыре матча, в которых записал на свой счёт один гол и один голевой пас на партнёра.

«Милан» на текущий момент располагается на седьмой позиции в турнирной таблице чемпионата Италии. В пятницу команда Паулу Фонсеки будет принимать дома «Лечче».