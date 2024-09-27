Названо условие трансфера Осимхена в «Ювентус»

Нападающий Виктор Осимхен остаётся на радаре «Ювентуса». Туринский клуб рассматривает возможность подписания нигерийца, но только в том случае, если «Наполи» снизит свою существенную запрашиваемую цену в 90-100 миллионов евро. Об этом рассказывает Transfer News Live, ссылаясь на Tuttosport.

Как известно, в летнее межсезонье Осимхен выразил желание уйти из «Наполи». Трансфер нигерийца в «Челси» не состоялся, как и переезд игрока в Саудовскую Аравию. В итоге в начале сентября Виктор на правах аренды отправился в «Галатасарай».

Виктору Осимхену 25 лет. В трёх матчах за «Галатасарай» он отдал четыре голевых паса.