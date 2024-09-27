Дюмфрис достиг соглашения с «Интером»

Всё идёт к тому, что защитник Дензел Дюмфрис, способный действовать по всему правому флангу, продолжит выступать за «Интер». Как сообщает в социальных сетях авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, Дюмфрис согласовал с «нерадзурри» новый контракт. Ожидается, что подписание состоится в ближайшие дни.

Новый трудовой договор Дюмфриса будет рассчитан до середины 2028 года. Действующее же соглашение истекало в конце текущего сезона.

За «Интер» Дензел Дюмфрис выступает с середины августа 2021 года. С тех пор защитник провёл 137 официальных матчей, в которых забил 12 голов и отдал 20 голевых передач на партнёров.