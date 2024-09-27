В «Ювентусе» высказались о контракте Маккенни

Спортивной директор туринского «Ювентуса» Кристиано Джунтоли высказался о новом трудовом соглашении полузащитника команды Уэстона Маккенни.

«Маккенни всегда был частью нашего коллектива. Его соглашение является важной составляющей. Клуб продлил Уэстона, поскольку он на 100 процентов часть нашего проекта», - приводятся слова функционера в социальных сетях Фабрицио Романо.

Контракт 26-летнего американского футболиста со «старой синьорой» рассчитан до конца июня 2026 года. Трансферная стоимость Уэстона оценивается в 28 миллионов евро.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии Маккенни провел два поединка без голевых действий.