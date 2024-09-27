​Сборная Италии стала чемпионом мира по настольному футболу

Сборная Италии по настольному футболу снова стала чемпионом мира, турнир прошёл в Англии и принёс итальянцам определённое утешение после того, как основная итальянская команда бесславно выступила на прошедшем летом чемпионате Европы. В финале турнира итальянцы обыграли сборную Бельгии со счётом 9:7. В целом в нём приняли участие 26 сборных.

Сборная Италии по настольному футболу стала чемпионом мира в седьмой раз подряд. В прошлом году она выиграла титул в Гибралтаре, турнир прошёл именно там, а в 2022 году чемпионат мира прошёл в Риме - и также чемпионами стали, естественно, итальянцы.