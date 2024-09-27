В «Ювентусе» приняли решение по Влаховичу

Футбольный функционер Кристиано Джунтоли, являющийся спортивным директором туринского «Ювентуса», заявил о намерении продлить контракт с нападающим Душаном Влаховичем.

«У Влаховича большие перспективы, он обладает огромным потенциалом. Уверен, мы договоримся и подпишем новый контракт», - передает слова Джунтоли инсайдер Фабрицио Романо в своих социальных сетях.

Влахович выступает за «старую синьору» с 2022 года. Срок действующего контракта между сторонами истекает в 2026-м.

В новом розыгрыше Серии А 24-летний форвард сыграл пять поединков, отметившись двумя забитыми мячами.