Влахович ответил, сколько голов намерен забить в текущем сезоне

Форвард «Ювентуса» Душан Влахович предпочитает не ограничивать себя определённой целью по количеству голов.

Прошлый сезон 24-летний игрок завершил с 16 забитыми мячами в 33 матчах Серии А за «бьянконери». В нынешней кампании на счету сербского нападающего уже два точных удара в пяти поединках чемпионата Италии.

«Цель по количеству голов? Я не устанавливаю ограничения, постоянно повышаю планку. Я никогда не был полностью удовлетворён собой – даже тогда, когда забил 24 гола, перейдя из «Фиорентины» в «Ювентус» по ходу сезона. Всегда есть возможности для совершенствования», – заявил в разговоре с DAZN Влахович.