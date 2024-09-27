Влахович назвал качества, которые хотел бы перенять у Холанна, Кейна и Левандовски

Нападающий «Ювентуса» Душан Влахович рассказал, умения каких форвардов впечатляют его больше всего.

«Я хотел бы обладать способностью Холанна атаковать чужую штрафную – его скорость и физическая мощь просто невероятны. Также я бы позаимствовал умение Лаутаро правильно располагать тело – в этом он смертоносен. У Кейна и Левандовски я бы «украл» качество завершения атаки, у Осимхена – скорость», – заявил в беседе с DAZN Влахович.

В активе 24-летнего серба 43 забитых мяча в 107 матчах за «Ювентус» во всех турнирах. В текущей кампании Влахович поразил ворота соперников дважды, проведя шесть поединков.