Влахович рассказал, верит ли в чемпионство «Ювентуса»

Нападающий «Ювентуса» Душан Влахович ответил на вопрос о шансах команды на чемпионство в текущем сезоне.

Туринский гранд не выигрывал скудетто с 2020 года. В прошлом розыгрыше Серии А команда финишировала на третьем месте. Летом должность главного тренера «бьянконери» занял Тьяго Мотта, заменивший Массимилиано Аллегри.

«Скудетто? Это будет битва против самих себя, – делится мыслями Влахович. – Многие команды способны побороться за чемпионство, но пока рано об этом судить. Несомненно, в прошлом сезоне лучшим был «Интер», который невероятно силён, но в этот раз всё решат мелочи», – сказал в интервью DAZN сербский форвард.