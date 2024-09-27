Влахович: «Хочу быть примером для молодых игроков «Ювентуса»

Форвард «Ювентуса» Душан Влахович признался, что хотел бы быть образцом для подражания в команде.

24-летний футболист, отметившийся двумя голами в шести матчах «бьянконери» в нынешнем сезоне, высказался на тему своей роли в команде.

«Если я хочу быть кем-то вроде образца для подражания для одноклубников – особенно для молодых, – мне нужно показывать пример своим поведением до и после тренировок, а также отношением к делу на поле. Я хотел бы быть примером уже сейчас, а в будущем – тем более», – сказал в интервью DAZN Влахович, представляющий цвета «старой синьоры» с января 2022 года.

Следующий матч «Ювентуса» состоится в субботу – команда Тьяго Мотты отправится в гости к «Дженоа».