Меньян близок к продлению контракта с «Миланом» - известны условия

Голкипер Майк Меньян близок к подписанию с «Миланом» нового трудового соглашения. Об этом рассказывает Transfer News Live, ссылаясь на Corriere dello Sport.

Новый контракт Меньяна будет рассчитан до середины 2028 года. Заработная плата французского футболиста составит 5 миллионов евро в год. За счёт бонусов заработок Меньяна в стане «россонери» сможет вырасти до 7 миллионов евро.

Майк Меньян выступает за «Милан» с лета 2021 года после перехода из «Лилля». С тех пор французский вратарь провёл 116 официальных матчей, в которых пропустил 120 голов.

На текущий момент «Милан» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Италии.