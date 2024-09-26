Влахович рассказал, как относится к игровому стилю Мотты

Нападающий туринского «Ювентуса» Душан Влахович высказался о стиле игры главного тренера Тьяго Мотты. Под руководством итальянского специалиста нападающий успел отметиться двумя голами в пяти матчах Серии А.

«Я могу проявить себя наилучшим образом и чувствую себя комфортно в новой системе. Этот стиль больше подходит под мои характеристики. Аллегри? Я всегда выходил на поле и с удовольствием делал то, что он требовал. Мотта всегда повторяет, что дисциплина очень важна. Нам нужно ложиться спать в одно и то же время, тренироваться на пределе, хорошо отдыхать, спать и следить за питанием», – цитирует Влаховича журналист Николо Скира.

Напомним, в январе 2022 года «Ювентус» заплатил за Влаховича 82 миллиона евро.