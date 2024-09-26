Балотелли рассказал, где хочет играть

В прессе появилась информация о том, что переговоры по подписанию нападающего Марио Балотелли ведёт болгарский ЦСКА. Сам 34-летний футболист дал комментарий на тему своего будущего.

«Моё желание – вернуться в Италию и играть в Серии А. Да, я получаю предложения от зарубежных клубов, но пока ничего не известно, потому что я хочу вернуться в Италию. Всё решится в ближайшие дни», - сказал Балотелли DAZN.

По завершению сезона 2023/2024 Марио Балотелли покинул турецкий клуб «Адана Демирспор». С тех пор итальянский нападающий пребывает в статусе свободного агента и ищет себе новое место работы.