Кака оценил шансы «Милана» на скудетто

«В миланском дерби команда исправилась за то, что произошло с «Ливерпулем». Победа над «Интером» стала прекрасным ответом. Если команда Фонсеки продолжит так играть, то у нее есть шансы на золотые медали. В дерби я увидел команду, которая борется за результат», - передает слова бразильца Sportmediaset.