Кака оценил шансы «Милана» на скудетто

Бывший полузащитник сборной Бразилии Кака оценил шансы своего бывшего клуба - «Милана» - побороться за скудетто в этом сезоне.
«В миланском дерби команда исправилась за то, что произошло с «Ливерпулем». Победа над «Интером» стала прекрасным ответом. Если команда Фонсеки продолжит так играть, то у нее есть шансы на золотые медали. В дерби я увидел команду, которая борется за результат», - передает слова бразильца Sportmediaset.
По итогам пяти туров чемпионата Италии «Милан» набрал восемь очков и занимает седьмое место в турнирной таблице. «Россонери» отстают от лидирующего «Торино» на три балла.
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