Соле близок к переходу в «Удинизе»

Французский защитник Умар Соле не так давно остался без клуба. С футболистом по обоюдному согласию расторг контракт «Ред Булл Зальцбург».

Несмотря на то, что у Соле довольно хороший возраст (24 года), его часто преследуют травмы. За четыре года он пропустил 245 дней и соответственно 40 матчей. Стоит также отметить, что портал transfermarkt даёт статистику, когда игрок не попадал в состав из-за повреждений, но не учитывается, что после этого Умару надо было ещё набрать заново форму.

По информации Фабрицио Романо, в ближайшее время игрок должен стать футболистом «Удинезе». Кроме того, итальянские СМИ сообщили о том, что защитник был замечен вчера во время матча своей возможной команды против «Салернитаны». После пяти туров «Удинезе» занимает третье место в Серии А.