Дешам прокомментировал решение Варана

«Я хорошо знаю Варан. Если он принял это решение, значит, все тщательно обдумал. Думаю, Рафаэль все сделал правильно. На протяжении десяти лет сборная Франции была для него второй семьей, двери команды всегда для него открыты. Он был одним из лидеров сборной на футбольном поле и за его пределами», - передает слова специалиста Tribal Football.