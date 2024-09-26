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Дешам прокомментировал решение Варана

26 Сентября 2024 • 09:32 Комментировать

Наставник сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал решение защитника Рафаэля Варана завершить карьеру после тяжелой травмы.

«Я хорошо знаю Варан. Если он принял это решение, значит, все тщательно обдумал. Думаю, Рафаэль все сделал правильно. На протяжении десяти лет сборная Франции была для него второй семьей, двери команды всегда для него открыты. Он был одним из лидеров сборной на футбольном поле и за его пределами», - передает слова специалиста Tribal Football.

Последним клубом в карьере Варана был итальянский «Комо». До этого француз поиграл за мадридский «Реал» и «Манчестер Юнайтед».

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Евро-Футбол.Ру,
Дидье Дешам Рафаэль Варан
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