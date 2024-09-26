«Милан» решил, как поступит с Пулишичем

Американский полузащитник Кристиан Пулишич может пролонгировать сотрудничество с «Миланом», об этом рапортует Football-Italia.

Согласно сведениям журналистов, в ближайшем времени руководство итальянского топ-клуба предложит футболисту долгосрочный трудовой договор до середины 2030 года. Срок действующего контракта между сторонами истекает в конце июня 2027-го.

В текущем сезоне чемпионата Италии 26-летний вингер провел пять поединков, в которых отметился тремя забитыми мячами и двумя голевыми передачами. Трансферная стоимость Пулишича составляет 40 миллионов евро.