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Чемпионат Италии. Серия А

«Милан» решил, как поступит с Пулишичем

26 Сентября 2024 • 09:01 Комментировать

Американский полузащитник Кристиан Пулишич может пролонгировать сотрудничество с «Миланом», об этом рапортует Football-Italia.

Согласно сведениям журналистов, в ближайшем времени руководство итальянского топ-клуба предложит футболисту долгосрочный трудовой договор до середины 2030 года. Срок действующего контракта между сторонами истекает в конце июня 2027-го.

В текущем сезоне чемпионата Италии 26-летний вингер провел пять поединков, в которых отметился тремя забитыми мячами и двумя голевыми передачами. Трансферная стоимость Пулишича составляет 40 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Кристиан Пулишич
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