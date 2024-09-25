«Ювентус» получит деньги за переход Щесны в «Барселону» - известна цена вопроса

В конце лета Войцех Щесны объявил о завершении футбольной карьеры. Не прошло и месяца, как поляк готовится снять перчатки с гвоздя – его услуги понадобились «Барселоне» после серьёзной травмы Марка-Андре тер Штегена.

Перед уходом на «пенсию» четыре недели назад Щесны расторг с «Ювентусом» контракт, который действовал до середины 2025 года. При этом поляк ещё и получил отступные в размере 6 миллионов евро. Поскольку Щесны возобновляет карьеру до следующего лета, то ему придётся заплатить «Ювентусу» компенсацию. Речь идёт о 2 миллионах евро, пишет на своих страницах испанский Sport.