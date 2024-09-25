Фабрегас назвал лучшего игрока матча с «Аталантой»

Главный тренер «Комо» Сеск Фабрегас очень высоко оценил полузащитника Серхи Роберто за его вклад в прошедшей игре.

В перенесённом из-за погоды матче футболисты «Комо» неожиданно выиграли в гостях со счетом 3:2 у «Аталанты». После встречи наставник победителей сказал о том, что бывший футболист «Барселоны» Серхи Роберто был лучшим на поле.

«Он провел отличную игру. Для меня Серхи был лучшим игроком на поле. Он приехал в «Комо», чтобы придать команде эту уверенность. Он создает игру, не боится идти вперед и помогает партнёрам поверить в себя в самые трудные моменты», - приводит слова Фабрегаса SOSFanta.

Ранее мы писали о том, что «Комо» покинул Рафаэль Варан. После очередной травмы известный футболист завершил карьеру.