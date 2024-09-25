Месси или Роналду: Пулишич выбрал лучшего

Полузащитник «Милана» и сборной США Кристиан Пулишич принял участие в викторине портала Goal, где ему предлагали сравнивать футболистов. Своеобразная сетка плей-офф из звёзд образовалась после того, как Пулишич выделил восемь игроков по определённым качествам.
- Фигу или Канте?
- Фигу.
- Роналдиньо или Ибрагимович?
- Ибрагимович. Потому что я не хочу, чтобы он мне что-то говорил (смеётся).
- Роналду или де Брёйне?
- Роналду.
- Пеле или Месси?
- Месси.
- Фигу или Ибрагимович?
- Фигу.
- Роналду или Месси?
- Месси.
- Фигу или Месси ?
- Месси.
Стоит отметить, что Златан Ибрагимович сейчас работает в руководстве «Милана».
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