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Чемпионат Италии. Серия А

Варан рассказал, где будет работать после завершения карьеры в 31 год

25 Сентября 2024 • 12:16 Комментировать

Травма колена вынудила защитника Рафаэля Варана завершить футбольную карьеру в 31 год. Минувшим летом француз перешёл в «Комо», но провёл за клуб Серии А только один матч. При этом Варан продолжит работать в «Комо». Об этом он сообщил в публикации, посвящённой решении повесить бутсы на гвоздь.

«Начинается новая жизнь за пределами поля. Я останусь в «Комо». Просто не буду использовать свои щитки и бутсы. Я с нетерпением жду возможности рассказать об этом подробнее в ближайшее время», - написал Варан в социальных сетях.

«Комо» на текущий момент располагается на 15-й позиции в турнирной таблице чемпионата Италии.

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Евро-Футбол.Ру,
Комо Рафаэль Варан
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