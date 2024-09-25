Варан рассказал, где будет работать после завершения карьеры в 31 год

Травма колена вынудила защитника Рафаэля Варана завершить футбольную карьеру в 31 год. Минувшим летом француз перешёл в «Комо», но провёл за клуб Серии А только один матч. При этом Варан продолжит работать в «Комо». Об этом он сообщил в публикации, посвящённой решении повесить бутсы на гвоздь.

«Начинается новая жизнь за пределами поля. Я останусь в «Комо». Просто не буду использовать свои щитки и бутсы. Я с нетерпением жду возможности рассказать об этом подробнее в ближайшее время», - написал Варан в социальных сетях.

«Комо» на текущий момент располагается на 15-й позиции в турнирной таблице чемпионата Италии.