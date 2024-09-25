Экс-защитник «Реала» Варан решил завершить карьеру

Французский защитник Рафаэль Варан, выступающий за «Комо», определился со своим будущим. 31-летний футболист решил завершить карьеру после тяжелой травмы. Об этом рапортует журналист Маттео Моретто.

Варан присоединился к итальянскому коллективу на правах свободного агента, однако в первом же матче получил повреждение, из-за которого выбыл до конца сезона.

До перехода в «Комо» Рафаэль отметился выступлениями за мадридский «Реал» и английский «Манчестер Юнайтед». В составе «королевского» клуба французский защитник четыре раза становился триумфатором Лиги чемпионов УЕФА.