Клуб Серии А рассматривал возможность назначения Поттера

Бывший рулевой «Челси» Грэм Поттер мог продолжить карьеру в Серии А.

Английский специалист фигурировал в шорт-листе римлян, когда те искали замену Даниэле де Росси, докладывает известный инсайдер Маттео Моретто. По слухам, сам Поттер был готов занять пост в «Роме», однако руководство «волков» сделало выбор в пользу Ивана Юрича. Одна из главных причин такого решения клуба – хорват уже знаком с Серией А.

Грэм Поттер остаётся без работы с момента увольнения из «Челси» весной прошлого года. Ранее наставник возглавлял «Брайтон».

В последнее время 49-летнего специалиста связывают с возможным назначением в «Эвертон», также имя Поттера фигурирует в списке потенциальных тренеров сборной Англии.