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Чемпионат Италии. Серия А

Варан и «Комо» близки к расторжению контракта

25 Сентября 2024 • 03:30 Комментировать
Комо
...
Верона
29.09 16:00

«Комо» ведёт переговоры с Рафаэлем Вараном о расторжении контракта.

Центральный защитник перебрался в итальянский клуб в июле, заключив договор до 2026 года, однако теперь стороны близки к досрочному прекращению сотрудничества. Как сообщает инсайдер Николо Скира, в скором времени «Комо» должен урегулировать с Вараном все условия расторжения контракта по обоюдному согласию.

Рафаэль Варан достался новичкам Серии А в качестве свободного агента. Ранее он выступал за «Манчестер Юнайтед».

В составе «Комо» 31-летний футболист успел провести всего один матч: уже на 23-й минуте дебютного поединка с «Сампдорией», прошедшего в Кубке Италии, защитник был заменён из-за серьёзной травмы колена.

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Евро-Футбол.Ру,
Комо Рафаэль Варан

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