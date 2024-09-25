Варан может завершить карьеру

Центральный защитник «Комо» Рафаэль Варан задумался об уходе из футбола.

Француз пополнил ряды новичков Серии А минувшим летом, но уже на 23-й минуте дебютного матча Кубка Италии против «Сампдории» покинул поле из-за травмы колена. Повреждение оказалось серьёзным. По сообщениям инсайдера Фабрицио Романо, 31-летний центрбек всерьёз рассматривает возможность завершения карьеры. Аналогичными сведениями делятся и французские СМИ.

До перехода в «Комо» Рафаэль Варан на протяжении трёх лет выступал за «Манчестер Юнайтед», а прежде посвятил десять лет мадридскому «Реалу», в составе которого стал четырёхкратным победителем Лиги чемпионов.