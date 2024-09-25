«Ювентус» начал переговоры по нападающему

«Ювентус» начал работу над подписанием форварда «Лилля» Джонатана Дэвида.

Канадец станет свободным агентом по окончании сезона – его контракт истекает в июне 2025 года. Согласно данным Tuttomercatoweb, спортивный директор «старой синьоры» Кристиано Джунтоли уже ведёт переговоры с представителями 24-летнего игрока. В «Ювентусе» хотят ознакомиться с финансовыми запросами звезды Лиги 1.

Отмечается, что Джонатан Дэвид мог покинуть «Лилль» ещё прошлым летом. «Доги» требовали за нападающего 20-25 млн евро, однако агент футболиста запрашивал для своего клиента условия, которые отпугнули потенциальных покупателей.