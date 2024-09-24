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Чемпионат Италии. Серия А

«Комо» выиграл первый матч в Серии А, шокировав «Аталанту» в начале второго тайма

24 Сентября 2024 • 23:43 Комментировать
Аталанта
2:3
Комо
окончен

В отложенном из-за непогоды матче пятого тура Серии А «Аталанта» удивила результатом матча с «Комо». Фаворит не имел преимущества сегодня и получил «баранку» после провала на старте второго тайма.

На 18-й минуте Пошла подача углового справа у «Аталанты» от Рауля Беллановы, последовала скидка к линии штрафной площади, и Давиде Дзаппакоста размашистым низовым ударом поразил левый угол - 1:0.

На 46-й минуте принял Габриэль Стрефецца на правом полуфланге передачу пяткой от Серхи Роберто и вкрутил мяч в дальний угол неотразимо для голкипера - 1:1. Вскоре дальний низовой удар с правого полуфланга выполнил Нико Пас, а мяч после отскока от Сеада Колашинаца крайне неожиданного для вратаря заскакал в левый угол - 2:1. Вскоре еще момент - получил Алию Фадера заброс из глубины в зоне левого инсайда, покрутил защитника и пробил по воротам, а мяч, срикошетив от кипера, проделал себе путь в дальнюю часть створа - 1:3. На 90-й минуте некорректный подкат в штрафной гостей - пенальти. В правый угол реализовал Адемола Лукман одиннадцатиметровый - 2:3.

Третье поражение для «Аталанты» оставляет команду на девятом месте с пятью очками, у соперника первая победа в сезоне и четыре пункта.

Протокол игры  
Аталанта1:3Комо
(1:0) Дзаппакоста Давиде18'  
  46'Стрефецца Габриэль (1:1)
  54'Колашинац Сеад (1:2)
  58'Фадера Алию (1:3)
Карнесекки МаркоДжимсити БератКоссуну ОдилонКолашинац СеадБелланова РаульДзаппакоста Давиде 55' (Лукман Адемола ( 55') Де Рон Мартен  83'Эдерсон Хонорато 75' (Влахович Ваня ( 75') Пашалич Марио 46' (Брешианини Марко ( 46') Де Кетеларе Шарль 59' (Самарджич Лазар ( 59') Ретеги Матео 55' (Куадрадо Хуан ( 55')
Запасные: Сулемана ИбрахимРуджери МаттеоХин ИсакПатрисиу РуйДель Лунго ТоммасоПалестра МаркоРосси ФранческоДзаньоло Николо
Аудеро ЭмильВан дер Бремпт Игнасе  90'Доссена АльбертоКемпф Марк-ОливерМорено Альберто  36'Роберто Серхи  11'Перроне Максимо 77' (Гольданига Эдоардо ( 77') Стрефецца Габриэль 89' (Энгельхардт Янник ( 89') Пас Николас 89' (Сала Марко ( 89') Фадера Алию 62' (Маццителли Лука ( 62') Кутроне Патрик 77' (Габриеллони Алессандро ( 77')
Запасные: Браунёдер МаттиасFellipe JackДжассим АлиБазелли ДаниэлеРейна ПепеБелотти АндреаВерди СимонеИовин АлессиоДа Кунья Лукас
24 сентября. Стадион "Гевисс Стэдиум".
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Евро-Футбол.Ру,
Комо Аталанта

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