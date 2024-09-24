«Комо» выиграл первый матч в Серии А, шокировав «Аталанту» в начале второго тайма

В отложенном из-за непогоды матче пятого тура Серии А «Аталанта» удивила результатом матча с «Комо». Фаворит не имел преимущества сегодня и получил «баранку» после провала на старте второго тайма.

На 18-й минуте Пошла подача углового справа у «Аталанты» от Рауля Беллановы, последовала скидка к линии штрафной площади, и Давиде Дзаппакоста размашистым низовым ударом поразил левый угол - 1:0.

На 46-й минуте принял Габриэль Стрефецца на правом полуфланге передачу пяткой от Серхи Роберто и вкрутил мяч в дальний угол неотразимо для голкипера - 1:1. Вскоре дальний низовой удар с правого полуфланга выполнил Нико Пас, а мяч после отскока от Сеада Колашинаца крайне неожиданного для вратаря заскакал в левый угол - 2:1. Вскоре еще момент - получил Алию Фадера заброс из глубины в зоне левого инсайда, покрутил защитника и пробил по воротам, а мяч, срикошетив от кипера, проделал себе путь в дальнюю часть створа - 1:3. На 90-й минуте некорректный подкат в штрафной гостей - пенальти. В правый угол реализовал Адемола Лукман одиннадцатиметровый - 2:3.

Третье поражение для «Аталанты» оставляет команду на девятом месте с пятью очками, у соперника первая победа в сезоне и четыре пункта.