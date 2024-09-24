Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

​Капелло: «Для «Интера» это неприятное поражение, но особо ничего не меняет»

24 Сентября 2024 • 22:54 Комментировать
Интер Милан
1:2
Милан

«Милан» переиграл «Интер» в матче пятого тура итальянского чемпионата, чем очень порадовал Фабио Капелло - бывшего наставника клуба. В большом интервью он подробно разобрал все аспекты прошедшего матча. Капело считает, что если для «Милана» победа крайне важна, то для «Интера» это просто досадная, хотя и болезненная неприятность.

- Конечно, Фонсеке теперь будет спокойнее, «Милан» настиг «Интер» в турнирной таблице, сезон только начинается. Но для «Интера» я не думаю, что такое поражение может иметь глубокие последствия. Такое случается, хотя это и болезненно, - цитирует слова Капелло pianetamilan.it.

Напомним, что «Интер» является действующим чемпионом страны.


👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Милан Фабио Капелло ещё теги

Новости по матчу

24 Сентября
22:54
​Капелло: «Для «Интера» это неприятное поражение, но особо ничего не меняет»
16:21
Футболист «Милана» не захотел покидать клуб ради Саудовской Аравии.
10:16
​Капелло: «Понравились ускорения Пулишича и Рейндерса»
09:43
​Капелло: «Габбия - настоящий миланиста»
23 Сентября
04:03
Дармиан объяснил поражение «Интера» от «Милана» 1
01:21
Фонсека рассказал, беспокоится ли о возможном увольнении из «Милана»
00:47
Лаутаро Мартинес прокомментировал поражение «Интера» от «Милана»
00:36
Фонсека – о победе в дерби: «Никому не удавалось создать «Интеру» столько проблем»
00:36
​Симоне Индзаги: «Проиграли заслуженно»
00:02
​Габбия: «Мы с Фонсекой»
22 Сентября
23:52
«Милан» прервал серию «Интера» и не позволил установить рекорд
21:15
«Интер» - «Милан»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 16
20:53
«Интер» и «Милан» назвали составы на матч Серии А
12:00
«Интер» – «Милан»: Вероятные стартовые составы на миланское дерби
06:01
Симоне Индзаги поделился ожиданиями от матча «Интер» – «Милан»
05:31
Симоне Индзаги рассказал о состоянии Лаутаро перед дерби с «Миланом»
02:38
Интер - Милан: где смотреть прямую трансляцию онлайн
21 Сентября
22:54
Прогноз на точный счёт матча Интер — Милан чемпионата Италии — 22 сентября 2024
22:28
Актуальный прогноз и ставка на матч Интер Милан – Милан чемпионата Италии – 22 сентября 2024
22:07
​Конте: «У нас были наилучшие шансы»
05:29
«Интер» установит рекорд миланского дерби, если снова обыграет «Милан»
03:06
​Балотелли вспомнил свой дебют за «Милан»
01:51
«Лебедь, рак и щука» - в «Милане» нет согласия по поводу сменщика Фонсеки
01:12
Игрок «Ливерпуля» признался, что болеет за «Милан»
20 Сентября
20:49
Актуальная ставка и прогноз на матч Интер — Милан Серии А — 22 сентября 2024
17:22
Матерацци надеется, что Мальдини никогда не вернётся в «Милан»
19 Сентября
15:41
Меньян и Калабрия смогут сыграть с «Интером»
10:41
Томиясу интересен трём итальянским топ-клубам
18 Сентября
18:25
Стало известно, кто может стать новым главным тренером «Милана» 8
18:20
Названо условие увольнения Фонсеки из «Милана»
17 Сентября
22:21
«Милан» и «Бетис» поспорят за игрока «Реала» в январе
03:52
Важный игрок «Интера» пропустит матч против «Манчестер Сити»
16 Сентября
11:14
Меньян приближается к подписанию нового контракта с «Миланом»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Не Винисиус и Мбаппе: УЕФА назвал самого быстрого игрока в Лиге чемпионов «Пусть Левандовски его уговорит»: В Испании считают, что тер Штегена может заменить Щесны Флик высказался об ошибке тер Штегена Без Роналду могли и вылететь: «Аль-Наср» лишь в компенсированное время дожал «Аль-Хазм» Тренер «Вильярреала» поделился восторгом от игры «Барселоны» Мбаппе установил личный рекорд в матче «Реала» с «Эспаньолом» «Барселона» нашла замену тер Штегену в АПЛ Кьеза высказался после дебюта за «Ливерпуль» в АПЛ Левандовски рассказал, что Флик изменил в игре «Барселоны» Вильярреал - Барселона: где смотреть прямую трансляцию онлайн
«Реал» - «Эспаньол»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:1 «Милан» вырвал победу в дерби, Фонсека не будет уволен «Вильярреал» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:5 «Вильярреал» имел шансы на успех, но пропустил 5 голов от «Барселоны» «Манчестер Сити» спасся на 8-й (!) добавленной минуте: «Арсенал» в меньшинстве потерял волевую победу Тайм Головина, раннее удаление, первое поражение Флика: «Барселона» оступилась на старте Лиги чемпионов «Интер» - «Милан»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 Лапорта выбрал звёздного новичка для «Барселоны» с ценником в 110 млн евро Игрок «Реала»: «Мы можем объявить забастовку» Гвардиола чуть не проиграл шахматную партию: «Интер» и «Манчестер Сити» нулями начали общий этап Лиги чемпионов
Спортивные новости
«Барыс» объявил об отставке главного тренера «Спартак» по буллитам обыграл на выезде «Трактор» «Салават Юлаев» уступил «Металлургу», едва не отыгравшись с 0:4 Московское «Динамо» в волевом стиле обыграло «Амур» в КХЛ «Адмирал» в овертайме вырвал победу у ЦСКА в матче КХЛ Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Аталанта Аталанта
Комо Комо
2
3
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 25 Сентября
00:05 · Италия. Серия А
«Ювентус» начал переговоры по нападающему
24 Сентября
23:43 · Италия. Серия А
«Комо» выиграл первый матч в Серии А, шокировав «Аталанту» в начале второго тайма
22:54 · Италия. Серия А
​Капелло: «Для «Интера» это неприятное поражение, но особо ничего не меняет»
21:45 · Италия. Серия А
«Ювентус» может помешать Щесны перейти в «Барселону» слухи
21:03 · Италия. Серия А
​Капелло - о проблемах Лаутаро: «Кажется, хромает физика»
20:27 · Италия. Серия А
Капелло: «Леау в первом тайме мне не очень понравился»
19:16 · Италия. Серия А
Кассано разнёс «Ювентус» Мотты 1
18:21 · Италия. Серия А
У миланского «Сан-Сиро» забрали финал Лиги чемпионов 1
17:43 · Италия. Серия А
Стали известны сроки восстановления Бареллы
17:38 · Италия. Серия А
«Интер» назвал диагноз Бареллы
16:21 · Италия. Серия А
Футболист «Милана» не захотел покидать клуб ради Саудовской Аравии.
14:10 · Италия. Серия А
Балотелли хочет играть в Италии
14:04 · Италия. Серия А
Осимхен может перебраться в «Ювентус»
12:31 · Италия. Серия А
«Барселона» выбрала топ-игрока на замену Левандовски слухи
10:16 · Италия. Серия А
​Капелло: «Понравились ускорения Пулишича и Рейндерса»
09:43 · Италия. Серия А
​Капелло: «Габбия - настоящий миланиста»
09:16 · Италия. Серия А
​Капелло: «Интер» плохо провёл второй тайм»
08:21 · Италия. Серия А
​Капелло: «Очень понравились Абрахам и Мората»
07:54 · Италия. Серия А
Экс-тренер «Барселоны» Хави отказал итальянскому клубу
23 Сентября
23:08 · Италия. Серия А
Матч «Аталанта» – «Комо» перенесён на вторник официально
22:16 · Италия. Серия А
Матч «Аталанты» и «Комо» задержали из-за ливня, игру могут отменить 2
19:40 · Италия. Серия А
Известный итальянский футболист сомневается в руководстве «Ромы»
19:35 · Италия. Серия А
Паоло ди Канио ждал иного футбола от «Ювентуса» 4
17:07 · Италия. Серия А
​Капелло: «Смелость Фонсеки победила в дерби»
15:17 · Италия. Серия А
Чемпион мира может сыграть за Францию спустя пять лет
Все новости
Рекомендуем