​Капелло: «Для «Интера» это неприятное поражение, но особо ничего не меняет»

«Милан» переиграл «Интер» в матче пятого тура итальянского чемпионата, чем очень порадовал Фабио Капелло - бывшего наставника клуба. В большом интервью он подробно разобрал все аспекты прошедшего матча. Капело считает, что если для «Милана» победа крайне важна, то для «Интера» это просто досадная, хотя и болезненная неприятность.

- Конечно, Фонсеке теперь будет спокойнее, «Милан» настиг «Интер» в турнирной таблице, сезон только начинается. Но для «Интера» я не думаю, что такое поражение может иметь глубокие последствия. Такое случается, хотя это и болезненно, - цитирует слова Капелло pianetamilan.it.

Напомним, что «Интер» является действующим чемпионом страны.