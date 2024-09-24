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«Ювентус» может помешать Щесны перейти в «Барселону» слухи

24 Сентября 2024 • 21:45 Комментировать
Барселона
...
Хетафе
1 1.25 X 6.50 2 13.00
Через 23 ч. 41 мин.

«Барселона» намерена подписать голкипера Войцеха Щесны, но есть одна проблема.

В конце августа поляк расторг контракт с «Ювентусом» и завершил игровую карьеру. Не прошло и месяца, но 34-летний футболист может вернуться: «Барселона» обозначила его в качестве приоритетного варианта на замену травмированному Марку-Андре тер Штегену.

Как информирует журналист Тони Хуанмарти, несмотря на расторжение договора, у Щесны по-прежнему есть обязательства перед «Ювентусом»: он должен выплатить «старой синьоре» компенсацию, если решит оформить соглашение с другим клубом в течение определённого периода. Если этот вопрос будет решён, «Барселона» сможет подписать опытного вратаря.

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