«Ювентус» может помешать Щесны перейти в «Барселону»

«Барселона» намерена подписать голкипера Войцеха Щесны, но есть одна проблема.

В конце августа поляк расторг контракт с «Ювентусом» и завершил игровую карьеру. Не прошло и месяца, но 34-летний футболист может вернуться: «Барселона» обозначила его в качестве приоритетного варианта на замену травмированному Марку-Андре тер Штегену.

Как информирует журналист Тони Хуанмарти, несмотря на расторжение договора, у Щесны по-прежнему есть обязательства перед «Ювентусом»: он должен выплатить «старой синьоре» компенсацию, если решит оформить соглашение с другим клубом в течение определённого периода. Если этот вопрос будет решён, «Барселона» сможет подписать опытного вратаря.