​Капелло - о проблемах Лаутаро: «Кажется, хромает физика»

«Милан» переиграл «Интер» в матче пятого тура итальянского чемпионата, чем очень порадовал Фабио Капелло - бывшего наставника клуба. В большом интервью он подробно разобрал все аспекты прошедшего матча. Высказался он и ситуации конкурентов - в частности, о проблемах Лаутаро Мартинеса. Аргентинский нападающий миланского «Интера» не может забить с самого начала сезона.

- Мне кажется, он ещё не набрал физические кондиции. Прошлый сезон был длинным и утомительным, он вернулся позже остальных из отпуска и ещё уступает им в подготовке. Но ему всё равно нужно работать, вне зависимости, забивает он или нет, - цитирует слова Капелло pianetamilan.it.

В следующем туре итальянского чемпионата «Милану» предстоит сыграть с «Лечче».